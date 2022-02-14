Калуга, 14 февраля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области проанализировали существующие отечественные практики организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В частности, был изучен опыт Орловской, Нижегородской и Московской областей. Об этом 14 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу ведомства Вячеслава Лежнина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

По оценке главы регионального минстроя, наиболее предпочтительным вариантом с точки зрения технологичности и параметров переработки является комплекс по переработке отходов «Нева», расположенный в Московской области, где запущен в эксплуатацию комплекс по переработке отходов, осуществляющие их глубокую сортировку и утилизацию.

«В настоящее время из 100% бытового мусора на захоронение идет всего 25%. На вторичную переработку отправляется чуть более 20%, 30% — органика, которую превращают в безопасный технологический грунт для строительных и дорожных работ, еще 25% идет на производство RDF-топлива. Обработка отходов, направляемых на захоронение, исключает возможность образования газа, запаха и фильтрата, что обеспечивает безопасность для окружающей среды. Кроме положительного экологического эффекта существует также и экономическая составляющая — это создание рабочих мест и увеличение налоговой базы региона», — отметил Вячеслав Лежнин.

По данным министерства строительства и ЖКХ Калужской области, ежегодно в регионе образуется свыше 400 тыс. тонн отходов, при этом существующая на сегодняшний день инфраструктура не позволяет существенно снизить объем подлежащих захоронению отходов. Собственных мощностей для захоронения всех образуемых на территории Калужской области отходов явно недостаточно.

Ранее eказом президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» была установлена цель по созданию в стране устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. К 2030 году в России должно сортироваться 100% ТКО, до 50% должен быть снижен объем отходов, направляемых на полигоны.