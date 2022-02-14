Грозный, 14 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Чечню 17 февраля прибудет Поезд Победы. Республика станет очередным субъектом РФ, жители которого смогут ознакомиться с передвижной выставкой. В регионе поезд пробудет три дня — с 17 по 19 февраля. Пребывание поезда в Чечне начнется с города Гудермеса, 18 февраля он остановится на железнодорожном вокзале Грозного, а на следующий день вновь вернется в Гудермес.

Дарья Драй ИА REGNUM Прибытие поезда

Ежедневно с 10:00 до 19:00 жители республики смогут бесплатно посетить уникальную передвижную экспозицию, размещенную в восьми выставочных вагонах. В каждом из них освящаются отдельные события времен Великой Отечественной войны.

Организаторы выставки использовали для её создания современные технологии, в том числе объемный звук и трехмерную компьютерную графику, театральное освещение и механические спецэффекты, панорамы боев в виртуальной реальности, кинокадры исторических реконструкций.

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