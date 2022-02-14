Казань, 14 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Татарии после публикации информации о нападении собаки на 12-летнего ребенка организована доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

(сс) freegr Злая собака

В городе Казани у дома по улице Карбышева бездомная собака укусила за ногу 12-летнюю девочку, говорится в публикации. При этом не сообщается, когда произошел инцидент.

Соответствующее процессуальное решение примут по результатам проверки.

ИА REGNUM напоминает, порядка 4370 бездомных собак выловили с улиц Казани в 2021 году.

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