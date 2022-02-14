Нижние Серги, Свердловская область, 14 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Двое свердловчан предстанут перед судом из-за убийства пермской туристки. Их также обвиняют в совершении ряда других преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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Инцидент произошел в мае 2020 года в деревне Половинка Нижнесергинского района. Мужчина и женщина разбудили гражданку, которая находилась палатке в одном из парков. Злоумышленники сообщили, что у гостьи области якобы украли лодку. Они провели женщину на открытый участок земли. Там ей нанесли множество ударов палкой, после чего мужчина изнасиловал туристку. Желая скрыть следы преступления, свердловчанин нанес женщине несколько ударов ножом. В результате полученных травм та скончалась.

Свердловчане похитили у погибшей имущество на сумму более 200 тысяч рублей. Кроме того, они присвоили деньги женщины с банковской карты. Сотрудники полиции смогли установить местоположение обвиняемых благодаря тому, что они расплатились банковской картой погибшей. Кроме того, при задержании свердловчане применили силу в отношении сотрудников полиции. Уголовное дело с обвинительным заключением направят в Свердловский областной суд.