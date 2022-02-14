Рига, 14 февраля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Служба госдоходов Латвии считает мошенничеством закупку новых стульев для концертного зала «Дзинтари» в Юрмале, сумма убытков оценивается в 237 586 евро. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Что «хо-хо»? Где второй стул?

В 2015 году тендер на покупку стульев выиграла зарегистрированная в Эстонии фирма Tooner master — она предложила выполнить заказ за 224 598 евро без НДС. Две другие заявки были на примерно вполовину меньшую сумму, но предложение эстонской фирмы выбрали как наиболее выгодное.

В числе подозреваемых — бывший глава закупочной комиссии концертного зала и одновременно технический директор «Дзинтари» Денис Пилькевичс, его спутница жизни, а также еще один человек.

По информации программы расследований de facto гостелевидения Латвии, стулья у производителя в США за 141 000 евро купила фирма Amber X. В ней работала жена руководителя закупочной комиссии. После фирма-победитель продала стулья в Dzintari за указанные 224 596 евро. Эстонцам как посредникам за сделку досталось 4 000 евро.

Подчеркивается, что вскоре после сделки фирма Amber X в Италии приобрела новую машину LEXUS RX450H, на ней ездила жена Пилькевичса. В 2021 году суд признал автомобиль преступно нажитым имуществом и постановил конфисковать в пользу государства.

Однако, пока шло судопроизводство, машину угнали и пока так и не нашли.