Пекин, 14 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом на эстафету на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Биатлон

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

В составе команды выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Эстафетная гонка пройдёт 15 февраля и начнётся в 12:00 (мск).

Напомним, 13 февраля Латыпов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в гонке преследования.

Читайте также: Российский биатлонист Латыпов стал третьим в пасьюте на Олимпиаде в Пекине