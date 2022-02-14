Назван состав мужской сборной России по биатлону на олимпийскую эстафету
Пекин, 14 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился с составом на эстафету на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
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В составе команды выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.
Эстафетная гонка пройдёт 15 февраля и начнётся в 12:00 (мск).
Напомним, 13 февраля Латыпов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в гонке преследования.
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