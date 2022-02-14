Самара, 14 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Подозреваемых в даче взятки в особо крупном размере задержали в Самаре. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, трое мужчин в интересах фирмы, осуществляющей свою деятельность в сфере торговли различными видами топлива, передали стражу порядка, который действовал в рамках оперативного эксперимента, деньги в размере 18 млн рублей.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство при осуществлении организацией коммерческой деятельности. После передачи денежных средств подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области врача наркодиспансера заподозрили в получении взятки.