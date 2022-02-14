В Самаре трех мужчин заподозрили в даче крупной взятки правоохранителю
Самара, 14 февраля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Подозреваемых в даче взятки в особо крупном размере задержали в Самаре. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.
По версии следствия, трое мужчин в интересах фирмы, осуществляющей свою деятельность в сфере торговли различными видами топлива, передали стражу порядка, который действовал в рамках оперативного эксперимента, деньги в размере 18 млн рублей.
«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство при осуществлении организацией коммерческой деятельности. После передачи денежных средств подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий», — сообщает пресс-служба.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения. Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области врача наркодиспансера заподозрили в получении взятки.