Тбилиси, 14 февраля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Невозможно спрогнозировать дату и мощность землетрясения, но в ближайшее время в Грузии вряд ли будут новые мощные подземные толчки. Об этом 14 февраля сообщил агентству «Интерпрессньюс» профессор Государственного университета Ильи, сейсмолог Зураб Джавахишвили.

Zeml.info Землетрясение

«Могут повториться несильные точки, но маловероятно, что эти толчки будут ощущаться, к примеру, в Тбилиси или Батуми», — сказал эксперт.

Он отметил, что Джавахетское нагорье, где прошлой ночью произошла серия подземных толчков, является сейсмически активной зоной. Джавахишвили также призвал жителей не покидать дома в случае подобных землетрясений.

«Конечно, в такое время нужно отойти от окон, полок и других предметов, которые могут на нас упасть. При сильном землетрясении нужно остановиться в самом безопасном месте и дождаться его завершения», — сказал профессор.

Джавахишвили также напомнил, что в случае выхода из здания во время землетрясения нельзя пользоваться лифтом, а на улице нельзя стоять рядом со зданиями.

Напомним, в ночь на 14 февраля произошло землетрясение, эпицентр которого находился на территории Грузии, в крае Квемо-Картли, возле города Дманиси. Его магнитуда составила 6,2. Потом произошла ещё серия подземных толчком мощностью от 3,1 до 4,5. Землетрясение ощутили в Армении и Азербайджане.