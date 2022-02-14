14 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник потребовал от Германии предоставить украинской стороне 12 тысяч противотанковых ракет.

Мирослава Романенко, , 15:01 — REGNUM Украинский посол в Берлине Андрей Мельник потребовал от Германии предоставить Украине 12 тысяч противотанковых ракет. Об этом 13 февраля дипломат заявил в интервью немецкому телеканалу Bild.

Бундестаг. Берлин

«У нас есть ощущение, что война становится все неизбежнее», — приводит слова дипломата ИА Красная Весна.

«Мы должны приготовиться к наихудшему сценарию», — добавил Мельник, подразумевая под «наихудшим сценарием» возможную бомбардировку Киева уже в ближайшие дни.

Заявление украинского посла обсудили в телеграм-каналах: «Новое издание», 112.ua, PavlovskyNews и «Первый независимый», а также — на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

"Посол Украины в Германии — это тот, кого постоянно посылают, а он делает вид, что не понимает по-немецки?» — иронизирует Sergei.

Андрей Мельник Heinrich-Böll-Stiftung

«Так он сидит в Германии, ему можно не бояться», — пишет Николай.

«Так может, Мельника на передовую?» — не без сарказма задался вопросом Blacksmith.

«Мне интересно, сколько Германия еще будет терпеть этого клоуна?» — задался вопросом Игорь.

«Правильно говорит, если такое чудо не вызывает никаких вопросов в Германии, то пусть и дальше так себя введет и об*ирает Германию!» — добавил Anton.

«12 тысяч ржавых селёдок ему дайте», — пошутил Vladimir K.

«Объясните идиотам, что современная война тупо танками не ведется!» — написал bronko.

«Победители клянчат у побежденных! Деды в гробах переворачиваются!» — отметила Светлана, напоминая о том, что СССР победила нацистскую Германию в Великой Отечественной войне.

«Зачем ракеты? С вилами на танк!» — иронизирует один из участников обсуждения.

«Украина благодаря этим тварям — позор на карте мира», — отметил RLG.

«Походу дела, дано указание от заокеанских «друзей» проверить новое правительство Германии на жёсткость, и, судя по терпению выходок посла, правительство соплежуйное», — написал Алексей И.

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Steffen Prößdorf

«Истерика взбесившихся псов», — отреагировала Ирина Д.

«Сумасшедшие захватили дурдом… Требования: один доллар и миллион вертолетов…» — иронизирует Ирина Т.

«Вот не шарят немцы. Они каски предложили, а надо было — кастрюли», — пошутил Евгений Б.

«А че так мало потребовал-то?» — недоумевает Алексей Д.

«Требовательный какой. А как же, сами же говорили, что «самая мощная армия на Украине», и то, что голыми руками будете рвать», — не без иронии подытожил Стас К.

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