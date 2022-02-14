Москва, 14 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Праздник День святого Валентина в Кремле централизованно не отмечают. Об этом сегодня, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Daria-Yakovleva Празднование Дня святого Валентина

По его словам, День всех влюблённых — обычный рабочий день в Кремле. Каждый сам выбирает свое отношение к этому празднику.

«Никак не отмечаем этот день, мы работаем», — пояснил Песков отметив, что с женой он «каждый день отмечает этот праздник».

ИА REGNUM сообщало, в России День святого Валентина. отмечают лишь 12% граждан.

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