Песков о Дне святого Валентина: в Кремле централизованно не отмечают
Москва, 14 февраля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Праздник День святого Валентина в Кремле централизованно не отмечают. Об этом сегодня, 14 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Daria-Yakovleva
Празднование Дня святого Валентина
По его словам, День всех влюблённых — обычный рабочий день в Кремле. Каждый сам выбирает свое отношение к этому празднику.
«Никак не отмечаем этот день, мы работаем», — пояснил Песков отметив, что с женой он «каждый день отмечает этот праздник».
ИА REGNUM сообщало, в России День святого Валентина. отмечают лишь 12% граждан.
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