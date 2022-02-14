Варшава, 14 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Согласно исследованию, проведенному представителями Института изучения общественного мнения по заказу Польского электроэнергетического комитета, 84% жителей Польши экономят электричество. Результаты исследования обнародованы на портале Polskie Radio.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Среди наиболее распространенных способов экономии респонденты выделили: использование энергосберегающих лампочек (так делают 92% тех, кто экономит электроэнергию), выключение света при выходе из комнаты (89%). 81% опрошенных говорят, что при покупке новой техники обращают внимание на класс энергопотребления.

Помимо данного результата, исследователи выяснили, что 80% жителей Польши заботятся (либо стараются заботиться) об окружающей среде.

Опрос проводился с 3 по 5 февраля 2022 года на выборке из 1 000 респондентов.