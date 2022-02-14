Москва, 14 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. То, что в РФ в 2021 году число индивидуальных предпринимателей выросло больше чем на 36% по сравнению с 2020 годом, во многом объясняется отменой такого режима, как Единый налог на вменённый доход (ЕНВД), который широко применялся предпринимателями в розничной торговле, общепите и услугах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, член «Партии роста» Наталия Кошелева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

«Для большинства предпринимателей переход с ЕНВД на упрощённую систему налогообложения (УСН) был чреват ростом налоговой нагрузки в 3−9 раз, — сказала Кошелева. — В связи с этим бизнес выбирал патентную систему налогообложения (ПСН). Однако ПСН применять юрлица не могут. Таким образом, значительная доля предпринимателей, действующих в форме юрлиц (ООО), решили открыть ИП чтобы применять патентную систему. В связи с тем, что процесс ликвидации юридического лица не быстрый, мы не увидели замещения ООО на ИП, а наблюдали только прирост ИП».

Кроме того, как пояснила Кошелева, какая-то часть предпринимателей в связи с отменой ЕНВД зарегистрировала новые ООО в регионах, где были понижены ставки УСН (в некоторых регионах снижены до 1%, в некоторых сохраняется 6%).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что в РФ следует увеличить порог, ограничивающий работу малого бизнеса по упрощенной системе налогообложения.