Екатеринбург, 14 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор по делу группы хакеров, которые взломали базу данных аэропорта «Кольцово» и похитили у коммерческих предприятий более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Под судом оказался 21 человек. Злоумышленники действовали с декабря 2015-го по апрель 2016 года. Они создали и распространили в интернете вредоносное программное обеспечение, с помощью которого незаконно получили доступ к локальным компьютерным сетям некоторых крупных банков, продовольственных компаний и турфирм. Также они получили доступ к базе данных аэропорта.

Один из соучастников ранее был осуждён, так как заключил досудебное соглашение. 14 февраля суд назначил подсудимым от 5 лет 1 месяцев до 14 лет лишения свободы. А одной из гражданок предоставлена Одной из осужденных предоставлена отсрочка наказания до достижения её ребёнком 14 лет.