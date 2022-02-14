Иваново, 14 февраля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса в Ивановской области, в котором пострадали два человека, начала прокуратура региона. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

(сс) Dave & Margie Hill / Kleerup Школьный автобус

«Вичугской межрайонной прокуратурой проводится проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием школьного автобуса», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что школьный автобус, направлявшийся за школьниками, утром 14 февраля на автодороге Ковров-Шуя-Кинешма столкнулся с легковым автомобилем «УАЗ-Патриот».

"На момент ДТП детей в автобусе не было. Две женщины, которые должны были сопровождать школьников, доставлены в лечебное учреждение», — добавляется в сообщении.

Помимо того, отмечается, что, согласно предварительной информации, ПДД нарушил водитель «УАЗа» и добавляется, что прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авария с участием школьного автобуса произошла в Ивановской области