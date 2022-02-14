Ульяновск, 14 февраля 2022, 14:05 — REGNUM В Ульяновской области снизилось количество госпитализированных в ковидные стационары и число новь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие сведения приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Маски
Маски
Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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По информации на 14 февраля, в Ульяновской области за последние сутки (13 февраля) переведены в больницы 76 ковидных больных, что на четыре меньше, чем было госпитализировано 12 февраля.

Также за последние сутки официально выявлено 1710 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 146 407 случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, что максимальное количество госпитализированных зарегистрировано 3 февраля, когда в ковидные стационары перевели 130 пациентов. Наибольшее суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом отмечено 11 февраля — 1839.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ещё на неделю, до 20 февраля, продлили дистанционное образование в школах, учреждениях дополнительного образования и колледжах. 21 февраля школьники ещё неделю будут отдыхать на плановых каникулах.

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