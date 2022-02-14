Буэнос-Айрес, 14 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Согласно расследованию аргентинского портала El Cohete a la Luna, изучавшего серию документов Главного разведывательного управления аргентинских вооружённых сил, бывший президент Аргентины Маурисио Макри способствовал вторжению в Венесуэлу в 2019 году. Об этом 13 февраля сообщило новостное агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Макри

Макри обещал направить аргентинские войска в Венесуэлу в случае интервенции США. Кроме того, с апреля по июль 2019 года аргентинская армия провела учения, отрабатываются планы вторжения в Венесуэлу. Сроки учений совпали с эскалацией США вокруг Венесуэлы.

План предполагал вторжение с трех сторон: через Колумбию, Бразилию, а также со стороны Карибского бассейна.