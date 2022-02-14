Мадрид, 14 февраля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Результаты выборов в Кастилии и Леоне свидетельствуют о «провале «Народной партии», которая «дала ультраправым шанс войти в правительство» региона. Об этом в интервью Ràdio 4 заявила министр транспорта Испании Ракель Санчес.

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«Кастилия и Леон заслуживала перемен», — сказала Санчес.

По её словам, она выражает сожаление в связи с результатами выборов в регионе, где первое место заняла «Народная партия» (Partido Popular), а правоконсерваторы из «Голоса» (Vox) улучшили свой результат, получив 13 мандатов.