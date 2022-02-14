Норильск, Красноярский край, , 14:00 — REGNUM В городе Норильске Красноярского края задержан 14-летний подросток, причастный к распространению ложных сообщений о «минировании» школ и социальных объектов Волгограда. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Против подростка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

По данным следствия, в январе 2022 года находившийся в Норильске подросток связался по телефону в мессенджере с ранее знакомым 16-летним юношей. Он договорился за деньги совершить серию лжеминирований одного из образовательных учреждений города Волгограда.

Используя электронную почту, подозреваемый трижды направлял текстовые сообщения, «содержащие заведомо ложные сообщения об актах терроризма в образовательных учреждениях города Волгограда». За это подросток получил коло 10 тысяч рублей.

Подозреваемого в Норильске задержали сотрудники краевого СФБ. Юноша находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

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