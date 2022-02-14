Богота, 14 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил 13 февраля, что диссиденты революционных вооружённых сил Колумбии FARC, поддерживаемые правительством Николаса Мадуро, являются источником нестабильности в приграничном штате Араука. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

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По его словам, наркогруппировки имеют связи и пути сообщения в венесуэльском штате Апура и находятся в сговоре с Боливарианскими вооружёнными силами, которые заинтересованы в том, чтобы контролировать наркобизнес «на другой стороне».

«Вот кто стоит за насилием, порождаемым в Венесуэле и нарушает спокойствие в Арауке,» — осудил Молано.

Министр указал также, что в регионе для обеспечения безопасности находится более семи тысяч военнослужащих.