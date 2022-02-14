Пермь, , 13:59 — REGNUM В Пермском крае проводится проверка по факту несчастного случая на производстве. Пострадал работник филиала ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Об этом сообщает краевая Госинспекция труда.

Скорая помощь Bryansku.ru

Инцидент произошел 13 февраля. При извлечении клиньев из стальной изложницы, находившейся на снегу в отсеке отходов потребления, горячий титановый шлак попал на снег. В результате интенсивного образования пара 50-летняя машинист мостового крана получила тяжелую травму — термический ожог.

«В настоящее время формируется комиссия по расследованию тяжелого несчастного случая, для установления обстоятельств и причин несчастного случая. По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы», — сказали в трудинспекции.

Напомним, в 2021 году в Прикамье произошло 55 тяжелых несчастных случаев на производстве. Погибли 32 человека.