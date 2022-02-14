Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM В начале 2022 года сумма банковских вкладов жителей Санкт-Петербурга превысила отметку в три триллиона рублей. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года, объём средств, находящихся в открытых вкладах банков, увеличился на 13,7%. Особенно на прирост повлияло увеличение числа желающих разместить свои сбережения в декабре 2021 года.

«Кроме того, привлекательность банковских вкладов к концу года выросла вслед за ключевой ставкой Банка России. Граждане активно использовали этот банковский продукт для сбережения свободных средств», — пояснил начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов.

Он также отметил, что у жителей Петербурга появилась возможность открыть вклад без посещения отделений напрямую. Для этого можно использовать онлайн-сервис финансовый «Маркетплейс», созданный по инициативе Банка России.

Отметим, по данным пресс-службы, вклады местных жителей занимают более половины общего объёма средств, размещенных в банках города. Сумма средств, которая была привлечена банками, на 1 января 2022 года составила 5,8 трлн рублей, прирост этого показателя за год составил 18,8%.

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