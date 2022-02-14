Элиста, , 13:59 — REGNUM Дмитрий Трапезников намерен покинуть должность главы администрации Элисты. Его заявление об отставке депутаты горсобрания 15 февраля.

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40-летний управленец получил несколько высших образований, затем прошёл профессиональную переподготовку в Донецком высшем общевойсковом командном училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики по программе «Командир мотострелкового подразделения» и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы по программе «Системный подход в управлении регионом». С 2014 года возглавлял департамент экономики и финансов, управление внутренней и внешней политики, был первым заместителем руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики, затем исполнял обязанности заместителя председателя Совета Министров ДНР.

С 2019 года Трапезников исполнял обязанности главы администрации Элисты, в январе 2020 года был утверждён в этой должности.