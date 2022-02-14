Элиста, 14 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Дмитрий Трапезников намерен покинуть должность главы администрации Элисты. Его заявление об отставке депутаты горсобрания рассмотрят 15 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель

40-летний управленец получил несколько высших образований, затем прошёл профессиональную переподготовку вДонецком высшем общевойсковом командном училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики по программе «Командир мотострелкового подразделения» и вРоссийской академии народного хозяйства и государственной службы по программе «Системный подход в управлении регионом». С 2014 года возглавлял департаментэкономики и финансов, управление внутренней и внешней политики, был первым заместителем руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики, затем исполнял обязанности заместителя председателя Совета Министров ДНР.

С 2019 года Трапезников исполнял обязанности главы администрации Элисты, в январе 2020 года был утверждён в этой должности.