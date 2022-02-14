Стокгольм, 14 февраля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. 14 февраля Агентство общественного здравоохранения Швеции приняло решение рекомендовать четвертую дозу вакцины от COVID-19 лицам, проживающим в домах престарелых, получающим уход на дому, а также всем, кому 80 лет и старше. Об этом говорится на официальном веб-сайте ведомства.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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Поскольку риск серьезного заболевания COVID-19 увеличивается с возрастом, в главном медицинском ведомстве Швеции рекомендуют, чтобы граждане, наиболее подверженные риску заражения коронавирусом, сделали четвертую прививку как можно скорее. Четвертый по счету компоненте следует вводить не ранее, чем через четыре месяца после ревакцинации третьей дозой.

«Распространение COVID-19 в Швеции по-прежнему интенсивное. В последние недели было зарегистрировано увеличение числа случаев заболевания, в том числе среди людей из групп с повышенным риском серьезного протекания болезни», — говорится в пресс-релизе ведомства.