Москва, , 13:57 — REGNUM Постепенно даже к ряду «национально-патриотически» настроенных депутатов украинского парламента и чиновникам высоко ранга приходит понимание, что страны Запада совершенно не интересует процветание Украины и её народа, заявил корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, д. п. н, профессор Андрей Кошкин.

Верховная рада Иван Шилов © ИА REGNUM

«США и страны ЕС готовы, если не отправить своего «ключевого союзника» на заклание России, но точно выкачать все возможные ресурсы и разорить население.

В этой связи, с точки зрения США, даже последние проблемы украинской экономики, вызванные действиями американских политиков, например: ограничение промышленного сотрудничества с КНР по Южмашу, реализации оборонных заказов для зарубежных стран, последние ограничения полетов над территорией страны, бегство иностранных инвесторов и т. д., служат лишь сиюминутным интересам западных партнеров.

Конечно, у украинской власти уже давно сложилось негласное понимание, что кроме как «пушечное мясо» в противостоянии с Россией они никому на Западе не нужны.

Другой момент, что открытая декларация этого факта уже не является неким «табу» и публичной темой для общественных обсуждений.

Однако у украинской прозападной элиты существовала слепая вера в то, что пока эта они хоть немного полезна в деле агрессии против России.

Украина нужна своим кураторам, а роскошная жизнь после ухода из национальной политики будет им гарантирована (как например, Яценюку, Авакову и другим экс-политикам).

Сегодня в связи с нагнетанием предвоенной обстановки эта вера все более рушится, — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, против Украины началась «война» — её развязали западные страны, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

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