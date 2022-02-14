Москва, 14 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В России существует протокол, предусматривающий поведение российских военных в отношении зарубежных судов, нарушивших границы территориальных вод РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Корабли ВМФ

«Вы знаете, что существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды РФ», — сказал Песков.

По его словам, вооружённые силы России, отвечающие за охрану границ государства и за безопасность страны, «строго придерживаются этих протоколов».