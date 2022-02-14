Мостовской район, Краснодарский край, 14 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Нелегальный лесоруб предстанет перед судом в Краснодарском крае, об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе МВД России.

Лесоруб

Уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» было возбуждено в отношении 51-летнего жителя Мостовского района. По версии следствия, обвиняемый незаконно срубил на территории сельского поселения деревья породы ясень для использования их в качестве дров, причинённый его действиями ущерб оценивается в более чем 950 тыс. рублей.

На период предварительного следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.