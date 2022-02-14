Саранск, , 13:55 — REGNUM За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 44 пациента. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 67 человек.

Работа «красной зоны» Zdrav.tmbreg.ru

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В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 1294 пациента с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 4628 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 в Мордовии выписались 260 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 41 617 жителей республики.

Всего в регионе подтвердили 51 370 случаев заражения коронавирусом, из них 644 — за минувшие сутки.

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