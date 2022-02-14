Челябинск, 14 февраля 2022, 13:54 — REGNUM В Челябинске на нынешней неделе начинается капитальный ремонт улицы Дарина. Об этом сообщили журналистам в мэрии.
Подрядчиком работ является ООО «Урал-Сервис-Групп». В планах — организация на участке между улицей Блюхера и Троицким трактом четырёх нормативных полос для движения транспорта, тротуаров для пешеходов, парковочных мест для инвалидов и т.д. На всей протяжённости улицы также собираются обновить ливневую канализацию и уличное наружное освещение.
В ходе работ предстоит вырубить 32 дерева и 89 единиц поросли. Зато после окончания работ высадят 132 крупномерных саженца деревьев лиственных пород.