Челябинск, , 13:54 — REGNUM В Челябинске на нынешней неделе начинается капитальный ремонт улицы Дарина. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Челябинск

(сс) Bastiat74

Подрядчиком работ является ООО «Урал-Сервис-Групп». В планах — организация на участке между улицей Блюхера и Троицким трактом четырёх нормативных полос для движения транспорта, тротуаров для пешеходов, парковочных мест для инвалидов и т.д. На всей протяжённости улицы также собираются обновить ливневую канализацию и уличное наружное освещение.

В ходе работ предстоит вырубить 32 дерева и 89 единиц поросли. Зато после окончания работ высадят 132 крупномерных саженца деревьев лиственных пород.