Чебоксары, , 13:54 — REGNUM В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные оперативного штаба России о ситуации в Чувашии на 14 февраля Стопкоронавирус.рф

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По информации на 14 февраля, в Чувашии 13 февраля официально подтверждено 1073 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, что на 31 меньше, чем было выявлено сутками ранее, 12 февраля.

Также за последние сутки (13 февраля) в республике выписаны в связи с выздоровлением 548 человек, госпитализированы в стационары 194 ковидных больных, умерли восемь пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Чувашии выявлено 66 838 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 50 006 человек, доля вылечившихся в настоящее время составляет 74,82%. Жертвами ковида стали 4300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с Чувашии с 14 февраля часть классов в школах вернулась в очный режим обучения, часть осталась на «дистанте».

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