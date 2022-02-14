Минск, , 13:53 — REGNUM Около 200 тыс украинцев прописались и живут в успешно развивающейся и несравнимой Белоруссии. Об этом 14 февраля в Минске заявил «известный политический и государственный деятель Украины» Александр Мороз, которого принял в президентском дворце Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Рассказывая о впечатлениях от посещения Белоруссии, Мороз сообщил Лукашенко: «В течение четырех месяцев я второй раз в Белоруссии. То, что я вижу, это не с чем сравнивать. Потому что есть ощущение, что государство развивается, и развивается успешно».

Мороз рассказал также, что в больнице написал книгу под названием «В красном отделении» с выводом о том, «что в «красном отделении» на сегодняшний день оказалась вся Украина», сказано в официальном сообщении. Украинский общественник подчеркнул: «Но здесь очень важно, какая болезнь, какой диагноз, какой протокол лечения и все прочее. К сожалению, я об этом откровенно говорил и на месте, и на редких встречах с нашими журналистами (потому что им, понимаю, сегодня это не положено делать): главный диагноз — это безгосударственность, это зависимость от внешнего управления, с чем нельзя смириться».