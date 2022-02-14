Москва, , 13:53 — REGNUM Ряд деятелей культуры выступили с «очень серьёзной» критикой в отношении законопроекта о традиционных ценностях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Театр Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы знаем, что проект будет дорабатываться, и мы знаем, что, действительно, отрасль, многие деятели культуры выступили с очень серьезной, обоснованной критикой», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле рассчитывают на то, что работа над документом «будет продолжена» в перспективе.