Москва, 14 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Ряд деятелей культуры выступили с «очень серьёзной» критикой в отношении законопроекта о традиционных ценностях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Театр

«Мы знаем, что проект будет дорабатываться, и мы знаем, что, действительно, отрасль, многие деятели культуры выступили с очень серьезной, обоснованной критикой», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле рассчитывают на то, что работа над документом «будет продолжена» в перспективе.