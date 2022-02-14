Песков надеется на продолжение работы по проекту о традиционных ценностях
Москва, 14 февраля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Ряд деятелей культуры выступили с «очень серьёзной» критикой в отношении законопроекта о традиционных ценностях. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Театр
«Мы знаем, что проект будет дорабатываться, и мы знаем, что, действительно, отрасль, многие деятели культуры выступили с очень серьезной, обоснованной критикой», — сказал Песков.
По его словам, в Кремле рассчитывают на то, что работа над документом «будет продолжена» в перспективе.