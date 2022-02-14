Москва, , 13:51 — REGNUM Выбор парламентариев Ливии, которые утвердили известного ливийского политика, бывшего главу МВД в прежнем Правительстве национального согласия Ливии Фафти Башагу новым премьер-министром страны, следует уважать. Об этом 14 февраля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Главное, чтобы имеющиеся противоречия между ливийцами не привели к серьёзному конфликту, а решались путём переговоров и достижения компромиссов», — отметила российский дипломат.

«Надеемся, что новое правительство Ливии во главе с Фатхи Башагой сможет сплотить ливийское общество, что позволит успешно справиться с непростыми задачами переходного периода, включая подготовку к проведению общенациональных выборов», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

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Захарова добавила, что российская сторона внимательно следит за развитием внутриполитической обстановки в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Палата представителей Ливии большинством голосов избрала Фатхи Башагу новым премьер-министром страны. Он возглавит Ливию до проведения президентских выборов.

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