Грозный, 14 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Чечне организована проверка по сообщению о физическом насилии над детьми в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об имевших место фактах сообщили законные представители воспитанников. В образовательное учреждение была направлена группа сотрудников прокуратуры, которая на месте ознакомилась с ситуацией, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Ребенок

Заместитель прокурора Чечни Сергей Семенов и старший помощник по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних опросили воспитанников школы-интерната и работников об имевших место фактах насилия над детьми. Были также проверены условия обучения и содержания несовершеннолетних.

По собранным материалам будет принято процессуальное решение. Ситуацию в интернате взял под личный контроль прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров.