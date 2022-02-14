Москва, 14 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Авторами альтернативного обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР стали члены комитета Госдумы по делам СНГ от «Единой России» Виктор Водолацкий и Артем Туров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля сообщил источник в Госдуме.

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Предложенный второй вариант обращения предусматривает призыв к главе государства признать независимость ДНР и ЛНР, но после консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договоренностей, включая Минские соглашения.

Текст документа пока в электронной базе Госдумы не опубликован.

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления об обращении нижней палаты парламента российскому лидеру о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР.

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Совет Думы обсудит документы 14 февраля, как ожидается, 15 февраля оба варианта могут быть предложены для обсуждения на пленарном заседании.