Луганск, 14 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Ведение боевых действий в городских условиях в ночное время отрабатывают Вооруженные силы Украины в Донбассе. Об этом 14 февраля рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

U.S. Army Europe ВСУ

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«На полигоне в районе населённого пункта Краматорск с подразделениями 81-й аэромобильной бригады проводятся практические занятия по ведению боевых действий в городских условиях в ночное время», — сказал он.

Также официальный представитель НМ ЛНР рассказал, что командованием ВСУ на базе 1129 зенитно-ракетного полка в населенного пункта Белая церковь в спешном порядке ведется формирование подразделения ПВО, вооруженных ПЗРК «Стингер», обучение которых будут вести инструкторы из Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что в районе населенного пункта Новотошковское, который находится под контролем Киева и расположен около линии соприкосновения в Донбассе, обнаружено 12 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).