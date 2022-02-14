Чеди-Хольский район, Тува, , 13:50 — REGNUM В Туве перед судом предстанет представитель компании, обвиняемый в даче взятки чиновнику за совершение незаконных действий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Взятка. Тува Цитата из видео СУ СКР по Туве

По данным следствия, фирма являлась подрядчиком при реконструкции водозабора и магистрального водовода в селе Хову-Аксы Чеди-Хольского района. 14 сентября 2021 года обвиняемый передал должностному лицу 100 тыс. рублей за подписание фиктивных документов об отсутствии нарушений.

Последний, как отмечается, действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ, а также управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Тувы.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметил в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2021 года жители села Хову-Аксы остались без теплоснабжения и воды из-за прорыва трубопровода.

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