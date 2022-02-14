Москва, , 13:50 — REGNUM Российская сторона обратила внимание на высказывания украинского посла о том, что Украина может отказаться от идеи вступления в НАТО. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«В данном случае также обратили внимание на то, что из Киева попросили разъяснить посла его мнение. Вряд ли это можно воспринимать как свершившийся факт, с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева. Мы знаем, что совсем другие цели обозначены конституцией страны», — сказал Песков.

По его словам, соответствующее решение со стороны украинских властей было бы шагом, «который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности».