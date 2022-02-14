Саранск, 14 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ФКУ ИК-12 (исправительной колонии) регионального управления ФСИН по статье о незаконном хранении наркотических веществ в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Теплица

По данным следствия, в октябре прошлого года при проведении оперативно-розыскных мероприятий в надворных постройках по мету проживания обвиняемого были обнаружены и изъяты упаковки с веществом растительного происхождения, в теплице были найдены несколько растений. Мероприятия проводились сотрудниками полиции совместно с представителями отдела собственной безопасности республиканского управления ФСИН.

Общий вес изъятого составил 10 кг. По результатам экспертизы, изъятое вещество и растения являются наркосодержащими.

Мужчина пояснил, что выращивал и подготавливал наркосодержащую культуру для личного пользования. В ходе следствия из органов уголовно-исполнительной системы он был уволен.

С утвержденным прокурором обвинительном заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств признал ранее 25-летнюю гражданку РФ Грайворонский районный суд Белгородской области. Женщину задержали осенью 2021 года. Её сообщник через телеграм-чат сообщил ей координаты тайника с запрещёнными веществами. Она забрала «товар» и на личном автомобиле намеревалась отвезти наркотики для дальнейшего распространения в Подольск.

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