Москва, , 13:49 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова посла Украины в Великобритании о возможном отказе Киева от вступления в НАТО, заявил, что концепция мировоззрения вряд ли изменится.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В данном случае также обратили внимание на то, что из Киева попросили разъяснить посла его мнение. Вряд ли это можно воспринимать как свершившийся факт, с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева. Мы знаем, что совсем другие цели обозначены конституцией страны», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от намерения вступить в НАТО, чтобы избежать конфликта с Россией.

Позже в МИД Украины заявили, что заявления Пристайко о возможном отказе Киева от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией вырваны из контекста.

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