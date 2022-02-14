Москва, 14 февраля 2022, 13:49 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова посла Украины в Великобритании о возможном отказе Киева от вступления в НАТО, заявил, что концепция мировоззрения вряд ли изменится.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от намерения вступить в НАТО, чтобы избежать конфликта с Россией.
Позже в МИД Украины заявили, что заявления Пристайко о возможном отказе Киева от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией вырваны из контекста.
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