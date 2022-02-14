Москва, 14 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова посла Украины в Великобритании о возможном отказе Киева от вступления в НАТО, заявил, что концепция мировоззрения вряд ли изменится.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В данном случае также обратили внимание на то, что из Киева попросили разъяснить посла его мнение. Вряд ли это можно воспринимать как свершившийся факт, с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева. Мы знаем, что совсем другие цели обозначены конституцией страны», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от намерения вступить в НАТО, чтобы избежать конфликта с Россией.

Позже в МИД Украины заявили, что заявления Пристайко о возможном отказе Киева от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией вырваны из контекста.

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