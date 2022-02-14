Сеул, 14 февраля 2022, 13:49 — REGNUM Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль по-прежнему опережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает Yonhap News со ссылкой на данные социологического исследования Корейского института общественного мнения (KSOI).

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Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного с 11 по 12 февраля среди 1005 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 43,5% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 40,4%. Разница в 3,1% равна возможной погрешности при обработке данных¸ которая составляет ±3,1% при уровне достоверности в 95%.

По сравнению с прошлой неделей Юн Сок Ёль потерял 1,1% голосов, а Ли Чжэ Мён, напротив, набрал 2%.

За ними по популярности следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (7,8%), кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (3,5%), кандидат от Национально-революционной партии Хо Гён Ён (1,2%).