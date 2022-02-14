Варшава, 14 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Варшаве 13 февраля у могилы Неизвестного солдата почтили память солдат Армии Крайовой — в связи с 80-летием её создания. В мероприятии принял участие и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Во время своего выступления на мероприятии Блащак назвал создание Армии Крайовой «главным событием в истории Польши».

«Если бы не деятельность солдат Армии Крайовой, то не было бы позже движения «Солидарность». А если бы не было «Солидарности», то не было бы сегодня свободной Польши. Поэтому это главное событие в нашей истории», — заявил министр.

14 февраля 1942 года по приказу главнокомандующего польскими вооруженными силами генерала Владислава Сикорского подпольная организация «Союз вооруженной борьбы» была переименована в Армию Крайову. Ей руководило польское правительство в изгнании. В состав армии вошли ряд организаций, которые раньше были вне «Союза вооруженной борьбы». Во время Второй мировой войны Армия Крайова оказывала сопротивление как нацистской Германии, так и Советскому Союзу.

При этом территорию республики от нацистских оккупантов в 1944 и 1945 годах освобождала Красная армия.