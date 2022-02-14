Березники, Пермский край, 14 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края полицейские задержали группу наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Первоначально был задержан 27-летний горожанин. При обыске его автомобиля силовики обнаружили 78 свертков с запрещенными веществами. Помимо этого, в телефоне подозреваемого полицейские нашли фотографии с координатами 13 тайников-закладок. При обыске по месту жительства мужчины и обнаружено семь упаковок с психостимулятором общей массой около 3,5 кг.

В ходе дальнейшей работы наркополицейские выяснили, что задержанный действовал совместно с братом 1987 года рождения. В ходе обысков в его квартире оперативники изъяли восемь упаковок с сильнодействующим веществом массой около 5,4 кг.

Задержан еще один подельник — мужчина 2003 года рождения. Он являлся закладчиком. У него изъято почти 30 граммов синтетического наркотика.

В общей сложности из незаконного оборота изъято почти 9 кг синтетических наркотиков. На теневом рынке стоимость такой партии составляет свыше 9 млн рублей.

По данным полиции, 34-летний житель Прикамья занимался противоправной деятельностью около полутора лет. Как правило, партии запрещенных веществ забирал в подготовленных тайниках-закладках в Челябинской области и привозил на территорию Пермского края. По версии сыщиков, менее года назад он втянул в незаконный сбыт наркотиков своего младшего брата. Оба выполняли в интернет-магазине функции складов и закладчиков. Возбуждены уголовные дела. мужчины заключены под стражу.