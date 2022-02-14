Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Следствие подозревает уроженца Ленинграда Дмитрия Скворцов в заказе убийства в конце 1990-х годов вице-президента одной из общественных организаций, предполагаемые исполнители которого были задержаны накануне в Санкт-Петербурге и Новгородской области, он объявлен в международный розыск. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Spb.sledcom.ru Объявленный в международный розыск 54-летний Дмитрий Евгеньевич Скворцов

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники уголовного розыска смогли задержать двоих членов «боевого крыла» криминальной группировки из 90-х годов XX века Алексея Смирнова и Андрея Чванова. По данным петербургской полиции, на счету задержанных как минимум четыре заказных убийства, совершенных более 20 лет назад.

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По версии следствия, в составе организованной преступной группы вместе с другими соучастниками они совершили ряд заказных убийств с использованием огнестрельного оружия: убийство вице-президента одной из общественных организаций 24 сентября 2001 года около одного из домов по Большому проспекту Петроградской стороны; убийство 14 октября 1997 года около одного из домов по Московскому проспекту мужчины, имевшего отношение к криминальным кругам; покушение на убийство 10 декабря 1996 года на предпринимателя и его водителя около одного из домов по Социалистической улице, а также убийство молодой женщины в мае 1999 года на территории Украины с использованием холодного оружия.

«В настоящее время в организации убийства по найму вице-президента одной из общественных организаций заочно предъявлено обвинение 54-летнему Дмитрию Евгеньевичу Скворцову, уроженцу города Ленинграда. Он объявлен в международный розыск, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему заочной меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ГСУ СКР по Петербургу.

Также планируется заочное предъявление обвинения Скворцову в совершении ряда аналогичных преступлений.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается с просьбой к гражданам, располагающим информацией о местонахождении обвиняемого Скворцова, позвонить по телефонам 570−66−71 или 02.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения иных членов организованной преступной группы и привлечение их к уголовной ответственности, а также других эпизодов преступной деятельности соучастников», — добавили в ведомстве.