Москва, , 13:46 — REGNUM В Кремле рады тому, что российская фигуристка Камила Валиева будет участвовать в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 14 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы, как и все, рады, что всё-таки Камила сможет продолжить свое участие в индивидуальном зачёте», — сказал Песков.

Он добавил, что вся Россия желает Валиевой выиграть Олимпийские игры.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение не отстранять Валиеву от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU на решение о снятии временного отстранения с фигуристки.

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