Париж, , 13:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Франции объявило, что ревакцинация против коронавируса должна быть проведена не позднее, чем через четыре месяца после предыдущей инъекции, сообщает Le Parisien.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Люди, заразившиеся болезнью, когда им уже сделали две инъекции вакцины, освобождаются от бустерной дозы в соответствии с принципом «одна инфекция равна одной инъекции», установленным министром здравоохранения Франции Оливье Вераном.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства внутренних дел Франции, 32 000 противников вакцинации провели демонстрацию в стране.

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