Париж, 14 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Франции объявило, что ревакцинация против коронавируса должна быть проведена не позднее, чем через четыре месяца после предыдущей инъекции, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Люди, заразившиеся болезнью, когда им уже сделали две инъекции вакцины, освобождаются от бустерной дозы в соответствии с принципом «одна инфекция равна одной инъекции», установленным министром здравоохранения Франции Оливье Вераном.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства внутренних дел Франции, 32 000 противников вакцинации провели демонстрацию в стране.