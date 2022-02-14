Палестина, 14 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Израильские силовики провели полицейский рейд на посёлок Силат аль-Хартия западнее города Дженина на Восточном берегу реки Иордан. Об этом сообщает информационное агентство Wafa.

riots palestine Волнения в Палестине

По данным журналистов, утром в понедельник, 14 февраля, полиция начала разгон демонстрации местных жителей, выступающих против строительства еврейского поселения.

В ходе операции полиция открыла по демонстрантам огонь на поражение. Один из палестинцев получил ранение в голову и погиб спустя несколько часов.

Накануне СМИ сообщили о том, что армия и полиция Израиля разогнали несколько палестинских демонстраций. Как минимум 11 человек получили пулевые ранения.